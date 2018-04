Düren - Ausflug in die heile Welt der Berge mit den „Kastelruther Spatzen“

Düren.

Es war ein Ausflug in die heile Welt der Südtiroler Berge: Zum 15. Mal gastierten am Freitagabend die „Kastelruther Spatzen“ in der Arena Kreis Düren, und rund 1500 Menschen feierten mit Sänger Norbert Rier und den sechs anderen Spatzen unter dem Motto „Tränen der Dolomiten“ ein stimmungsvolles Volksmusik-Fest.