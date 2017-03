Aufstieg in die Oberliga: „Damen 40“ der TG RW Düren feiern

Düren.

Die Damen-40-Mannschaft der TG RW Düren hat überraschend ihren zweiten Aufstieg in Folge gefeiert. Nach dem ersten Aufstieg in der vergangenen Wintersaison ging es mit dem Ziel des Klassenerhalts in die Spielzeit 2016/17. Diese endete mit einem völlig unerwarteten Aufstieg in die Oberliga.