Auffahrunfall mit zwei Motorrädern: Vier Verletzte

Nörvenich. Folgenschwerer Motorradunfall Sonntagmittag bei Pingsheim: Zwei Motorradfahrer aus Köln und Bergisch-Gladbach waren mit ihren Partnerinnen auf der Landesstraße 51 von Rath kommend unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Biker vorhatten, Pingsheim geradeaus Richtung Erp zu passieren, sich der vorausfahrende Kölner dann aber kurzfristig entschloss, auf die Kreisstraße 53 nach Dorweiler abzubiegen und abbremste. Das erkannte der Hintermann zu spät und fuhr auf.

Beide Motorradfahrer stürzten so schwer, dass sie mit lebensgefährlichen Verletzungen von zwei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden mussten. Die Frauen wurden schwer verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 5000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich gesperrt.