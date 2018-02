Merzenich - Auffahrunfall löst Kettenreaktion aus: A4-Auffahrt kurzzeitig gesperrt

Merzenich.

An der Landesstraße 264 bei Merzenich ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Mindestens eine Person wurde schwer verletzt. Der Wechsel eines Autofahrers auf die Gegenspur löste dabei eine Kettenreaktion von Zusammenprällen aus, an der insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren.