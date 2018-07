Düren.

Wenn in genau drei Wochen die Fahrgeschäfte der Annakirmes in Düren öffnen, passiert etwas, was Olaf Müller so beschreibt: „Mit der Annakirmes bricht eine andere Welt über Düren herein, auch wenn man das aus der Sicht im Alter vielleicht verklärt. Aber in meiner Jugend war die Annakirmes ein Sozialisationsfaktor.“ Müller ist 58, ist Dürener, leitet in der Stadt Aachen den dortigen Kulturbetrieb, organisiert unter anderem jedes Jahr das Kulturprogramm zur Karlspreisverleihung.