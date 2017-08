Düren.

Wenn zur Annakirmes 2018 der Weihnachtsbaumweitwurf-Wettbewerb statt der WM im Kirchkernweitspucken stattfindet und im Festzelt am Abschluss-Sonntag das traditionelle Boxen durch ein Fingerhakel-Wettbewerb ersetzt wird, dann könnte wahrgeworden sein, was die Berzbuirer St.-Anna-Schützen jetzt der Stadt Düren angeboten haben: Unter dem Motto „Lasst die Profis ran“ wollen die Schützen das Management der Kirmes in Eigenregie übernehmen.