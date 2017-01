Düren.

Der Neubau einer Feuerwehrwache an der Veldener Straße. Ein neues Hallenbad am Rand des Holzbendenparks, die neue Rettungswache in Rölsdorf. Am Donnerstag das Richtfest für den Erweiterungsbau am Papiermuseum, ein Anbau an der Pleußmühle. Alle diese Posten finden sich in einem knapp 530 Seiten starken Werk: dem Dürener Haushalt.