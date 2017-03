Düttling.

In Düttling wurde am Samstagnachmittag der Hahnenkönig ausgeschlagen. Vier Männer des 96 Einwohner großen Ortes nahmen den Säbel abwechselnd in die Hand. Beim 13. Schlag fiel der Hahn, und damit wurde Andreas Tannhäuser zum zweiten Mal in Folge Hahnenkönig des Dorfes – damit hatte niemand gerechnet.