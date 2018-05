Düren - An der Renkerstraße wird an der Bahnstrecke gearbeitet

Düren. Seitdem der Kanal unter der Renkerstraße eingebrochen ist, ist die Bahnstrecke nach Heimbach unterbrochen.

Am Wochenende soll sich das ändern – die Rurtalbahn will den Betrieb wieder aufnehmen. Dazu muss ab Donnerstag das Gleis wiederhergestellt werden. „Es ist leider nicht zu vermeiden, dass am Feiertag (Fronleichnam) gearbeitet wird“, teilt die Rurtalbahn mit.

Die Arbeiten würden auf das Nötigste beschränkt, An- und Abtransporte möglichst ganz unterbunden. Für die dennoch unvermeidlichen baustellenbedingten Beeinträchtigungen bittet die Rurtalbahn um Verständnis – auch im Sinne der Fahrgäste.