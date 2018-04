Düren - „Ampel“ fordert den Bau neuer Sozialwohnungen

Düren. Mithilfe eines Wohnungsbauprogramms soll in der Stadt der Bau von bezahlbarem Wohnraum angekurbelt werden Das geht aus einem Antrag der „Ampel“-Koalition hervor. Zu diesem Zweck soll die Stadt Düren Kontakt mit dem Dürener Bauverein und privaten Investoren aufnehmen.

Hintergrund: „In der Stadt Düren sind jahrelang keine Sozialwohnungen mehr gebaut worden“, erklärt der Bauausschussvorsitzende Peter Koschorrek (SPD). „Das lag an der niedrigen Mietstufe, die Sozialwohnungen unwirtschaftlich machte. Düren ist jetzt in einer höheren Mietstufe, so dass finanzielle Anreize für den geförderten Wohnungsbau in der Stadt bestehen.“

Aus Sicht der „Ampel“ müsse auch die Stadt von den 7,9 Millionen Euro profitieren, die dem Kreis Düren für den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt wurden. Verena Schloemer, Fraktionsvorsitzende der Grünen: „Für die Haushaltsjahre 2018/2019 haben wir fünf Millionen Euro für den Wohnungsbau bereitgestellt. Die Stadt könnte also auch selbst bauen oder Grundstücke erwerben, um sie Investoren bereit zu stellen.“