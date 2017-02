Düren.

Na endlich! Das leidige Problem, in einer blöden Koalition dauernd Kompromisse finden zu müssen, ist gelöst. Im Jahr 2038 entsteht das „Dürener Konzept“: Jede Partei bekommt einen genauso großen Anteil an Stadtfläche, wie sie Wählerstimmen bekommen hat. Und kann dort schalten und walten, wie sie will.