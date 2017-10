Alter Hauptschule in Nörvenich droht der Abriss

Nörvenich. Das Hauptschulgebäude wird womöglich doch vollständig abgerissen. Das geht aus einer Analyse des Investors hervor, der auf dem Areal für 20 Millionen Euro ein Seniorenquartier mit 76 Pflegeplätzen und 36 Wohneinheiten für betreutes Wohnen errichten will.

In einem Schreiben an Bürgermeister Dr. Timo Czech (CDU) steht, dass „das Bestandsgebäude nicht die erwarteten Qualitäten aufweist“. Ein Neubau würde „nur sehr geringe nach außen sichtbare Änderungen“ ergeben.

Die nötigen Unterlagen hat die Firma aus Essen Ende September bereits an den Kreis Düren weitergeleitet. Eine Verzögerung im Baugenehmigungsverfahren werde nicht erwartet. In der Ratssitzung am 12. Oktober wird die Angelegenheit Thema sein.

Anfang Oktober wurde mit der Verlegung des Hauptkanals begonnen. Die Bauarbeiten sollen 16 Monate dauern.