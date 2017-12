Düren - Als Flüchtlinge versuchten, Heimat zu finden: Geschichtsvortrag

Düren. „Neue Heimat“ ist ein Vortrag überschrieben, den der Dürener Geschichtsverein am Donnerstag, 7. Dezember, im Cellitinnen-Seniorenhaus St. Gertrud an der Kölnstraße anbietet. Judith Koerffer, Mitarbeiterin im Dürener Stadt- und Kreisarchiv, hat sich mit dem Thema mehr als ein halbes Jahr intensiv beschäftigt und im Frühjahr eine Ausstellung im Stadtarchiv konzipiert.

Auf 30 Schautafeln zeichnete sie nach, wie nach dem Krieg zig Tausende Flüchtlinge aus den Ostgebieten in den Dürener Raum kamen und heimisch werden mussten. Judith Koerffer hat Zeitzeugenberichte gelesen, Dokumente ausgewertet und zahlreiche Interviews mit Flüchtlingen geführt.

Sie selbst hat einen familiären Bezug zum Thema: Ihre Großmutter ist geflüchtet. Noch heute erinnern in Düren Straßennamen an die Einwanderungen, etwa die Masurenstraße in der Boisdorfer Siedlung in Rölsdorf.

Die Kriegsvertriebenen spielten in Düren immer eine große Rolle: 1959 waren 1571 Flüchtlinge in Düren (bei damals 34.400 Einwohnern), 1960 waren es 4510 (49.000 Einwohner). Viele waren in der ehemaligen Glashütte Peill & Putzler beschäftigt, die hiesige Industrie profitierte also.

Der etwa einstündige Vortrag von Judith Koerffer beginnt um 19 Uhr (Eintritt frei).