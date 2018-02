„Hart am Limit“ Kinderklinik und Drogenberatung

Die Kinderklinik des St.-Marien-Hospitals in Birkesdorf und die Drogenberatungsstelle des Kreises Düren beteiligen sich seit vier Jahren an „Hart am Limit“ (HaLT), einem kommunalen Alkoholpräventionsprogramm für Kinder und Jugendliche.

Werden Kinder oder Jugendliche in die Kinderklinik eingeliefert, weil sie zu viel Alkohol getrunken haben, werden sie umfassend über das Projekt informiert. Den Jugendlichen wird geraten, an einem sogenannten „Risiko-Check“ der Drogenberatungsstelle teilzunehmen. Dort lernen sie, wie sie vernünftig mit Alkohol umgehen können. Das Angebot wird etwa von einem Drittel der Patienten der Kinderklinik wahrgenommen.

Wer sich über das Programm informieren möchte, kann sich an Andreas Schön von der Drogenberatung, Telefon 02421/10001, wenden.