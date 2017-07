Alkoholverbot: CDU will weiter Versuch starten Letzte Aktualisierung: 12. Juli 2017, 14:45 Uhr

Düren. Die CDU spricht sich weiter für eine probeweise Einführung eines Alkoholverbotes in der Dürener Innenstadt aus. „Wir wollen den Vorschlag der Verwaltung umsetzen und ein Alkoholverbot in der Dürener Innenstadt bis Ende Oktober einführen“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Weschke.