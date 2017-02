Alkoholisierter Autofahrer fährt mit kleiner Tochter im Wagen

Düren. Am Freitag- und am Sonntagabend stoppte die Dürener Polizei angetrunkene Autofahrer in der Neuen Jülicher und der Rheinstraße. Einer hatte trotz deuticher Alkoholisierung ein kleines Kind im Wagen, ein anderer war nicht in der Lage, in das Messgerät zu pusten.

Nach einem Hinweis fahndeten Beamte der Polizeiwache am Sonntagabend gegen 20 Uhr in Mariaweiler. Hier entdeckten sie den Wagen des 55-Jährigen in der Rheinstraße. Mit 1,18 Promille war er im Beisein seiner zehnjährigen Tochter Auto gefahren. Nachdem die Polizisten das Kind in die Obhut der Mutter übergeben hatten, nahmen die Ordnungshüter den Dürener mit zur Polizeiwache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Zudem wurde sein Führerschein eingezogen.

Ein 31 Jahre alter Mann aus Düren rückte gegen 19.40 Uhr am Freitag in den Fokus der Polizei. Er hatte mit seinem Fahrzeug die Neue Jülicher Straße befahren, als die Beamten ihn stoppten. Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht nüchtern war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Am Ende musste dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen werden, denn zum Pusten auf der Wache war der Dürener körperlich nicht in der Lage.

Gegen beide Fahrer fertigte die Polizei Strafanzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Die genauen Ergebnisse der Blutproben waren am Montag noch nicht bekannt.