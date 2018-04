Alemannia Straß II will den haushohen Favoriten ärgern Letzte Aktualisierung: 5. April 2018, 11:40 Uhr

Straß. Im „Spiel der Woche“ trifft in der Kreisliga B3 am Freitagabend um 19.30 Uhr der Vierte, Alemannia Straß II, auf Tabellenführer SV Kurdistan Düren. Zwar trennen die Mannschaften aktuell 13 Punkte, Straß hat aber auch vier Spiele weniger absolviert. „Für uns stehen entscheidende Wochen an.