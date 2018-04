Inden/Abu Dhabi - Aktion „Be a shavee“: 18-Jährige lässt sich ihre Haare abrasieren

Inden/Abu Dhabi.

Anna J. Thor war immer das Mädchen mit den blonden, lockigen Haaren. Seit gut einer Woche ist sie das nicht mehr. Die 18-Jährige, die in Inden aufgewachsen, in Langerwehe und Köln zur Schule gegangen ist und mittlerweile an der New York University in Abu Dhabi studiert, hat sich im Rahmen der Aktion „Be a shavee“ der amerikanischen „St.-Baldricks-Stiftung“ die Haare abrasieren lassen.