Düren.

Der Anblick hat immer noch etwas Befremdliches: Obwohl seit 1996 im Gefängnis gleich neben dem Dürener Amtsgericht keine schweren Jungs mehr einsitzen, stellen sich so manchem Passanten beim Blick auf die vergitterten Zellenfenster an der Goethestraße die eine oder ander Frage. Was mag sich wohl im Inneren des Gebäudes abspielen?