Düren.

Im Adenauerpark an der Kölnstraße fühlt sich so mancher Dürener vor allem in den Abendstunden unwohl. Grund ist der dichte Baumbestand, der den Park finster und unübersichtlich erscheinen lässt. Das haben die Stadtplaner bereits bei der Aufstellung des Masterplans Innenstadt erkannt und Abhilfe versprochen.