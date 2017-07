Düren.

Absagen, Klagen nicht berücksichtigter Schausteller, hitzige Diskussionen um die Rolle des für die Platzvergabe zuständigen Steuerausschusses: Die Annakirmes hat in den vergangenen Wochen und Monaten vor allem negative Schlagzeilen produziert. Knapp vier Wochen vor Beginn des größten Volksfestes der Euregio am 29. Juli gilt es nun, nach vorne zu schauen, auch wenn die juristische Auseinandersetzung in Einzelfällen wohl noch in eine weitere Runde gehen dürfte.