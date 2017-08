Abwechslungsreiches Programm bei den Ferienspiele in Eschweiler

Eschweiler über Feld. Nach einer Woche voller Spiel und Spaß in bester Laune und mit fröhlichen Kindern gingen die Ferienspiele des Fördervereins der Pfarre St. Heribert Eschweiler über Feld zu Ende. Ein buntes Programm begeisterte 54 Kinder, darunter sieben Flüchtlingskinder, im Alter von fünf bis zwölf Jahren.

Ein 20-köpfiges Team hatte es sich ehrenamtlich zur Aufgabe gemacht, eine sinnvolle Ferienfreizeit anzubieten, aus der die Kinder wertvolle Erfahrungen in ihren Alltag mitnehmen konnten. Gemeinschaft wurde groß geschrieben.

In der Turnhalle konnten die Kinder miteinander spielen; es wurde gemeinsam gefrühstückt und mittags wartete die Küchenfee Marie-Christin Püllen auf dem Hermannshof auf die Jungen und Mädchen. Im Jugendheim wurde die Kreativität mit unterschiedlichen Angeboten wie Traumfänger- und Eulenbasteln sowie Insektenhäuserbauen gefördert.

Und der Höhepunkt in diesem Jahr war die Gruppenarbeit „Wir bauen aus Holz ein Ziegenhaus!“ unter Aufsicht von Baumeister Ulrich Püllen.

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Ein Richtfest am Abschlusstag rundet das Ganze ab. Dabei wurde das eigens für diese Woche gedichtete Lied immer wieder gerne angestimmt. Der Text passte zur Stimmung: „Hört gut zu, stimmt mir zu – heut‘ freu‘n sich alle wie ich und du.“

Die Schnitzeljagd

Passend zum Thema gab es auch Ausflüge. Es ging in den Naturpark nach Nettersheim, wo die Kinder unter anderem Gewölle, die ausgewürgten unverdaulichen Nahrungsreste von Eulen- und Greifvögeln, untersuchen konnten.

Der zweite Ausflug führte mit einem Pfadfinder in den Nörvenicher Wald, wo eine Schnitzeljagd im Pfadfinderstil stattfand. Das Angebot, in die Natur zu gehen, kam sehr gut an.

Kein Junge oder Mädchen hat das Drinnen-Sein, das Smartphone oder den PC vermisst. Die Woche klang mit einem Grillfest der Kinder und deren Familien auf dem Hermannshof aus.

Der Förderverein dankt allen, die mit Geld- und Sachspenden diese Woche ermöglicht haben.