Düren.

Humor und Religion gehören für Diakon Willibert Pauels fest zusammen. Am letzten Sonntag der Anna-Oktav hielt der 62-jährige die Predigt mit dem Thema „– an die Ränder“ als Gast in der gut gefüllten Annakirche. Der Diakon aus Gummersbach ist auch als Büttenredner aus dem Kölner Karneval unter dem Namen „Ne Bergische Jung“ bekannt.