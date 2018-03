Düren - Abbiegende Autos erfassen Radfahrer: Zwei Verletzte innerhalb weniger Stunden

Düren . Weil sie offenbar von abbiegenden Autofahrern übersehen wurden, sind zwei Radfahrer in Düren am späten Montag innerhalb weniger Stunden verletzt worden, einer davon schwer. Die Unfälle liefen allerdings unterschiedlich ab.

Der Unfall am Montagnachmittag ereignete sich auf der Bismarckstraße. Gegen 17.45 Uhr fuhren der 55-jährige Radfahrer und der 46-jährige Autofahrer in Richtung Innenstadt. Der Autofahrer wollte nach rechts in eine Zufahrt abbiegen, stoppte kurz, um eine Fußgängerin vorbeizulassen, und fuhr dann an. In diesem Moment prallte der Radfahrer gegen seinen Wagen.

Der 55-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und konnte zunächst nicht zum Unfallhergang befragt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und schätzte den Sachschaden auf 1000 Euro.

Erst am Mittag, gegen 11.55 Uhr, war ein 16-jähriger Schüler aus Düren auf der Aachener Straße vom Wagen einer Autofahrerin erfasst worden. Er war entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg unterwegs gewesen, als die 62-Jährige mit ihrem Auto nach rechts in die Stürtzstraße abbiegen wollte.

Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf rund 1300 Euro.