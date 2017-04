Fahrradauffrischungskurse der Polizei Düren

Um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen bietet die Polizei verschiedene Seminare an.

Ein Fahrradauffrischungskurs für über 60-Jährige findet an zwei Doppelterminen statt: Entweder am 25. April und am 2. Mai oder am 4. und 11. September.

Außerdem können sich Pedelecfahrer oder die, die es noch werden wollen, am 23. und am 31. Mai und außerdem am 14. und am 21. Juni mit dem elektrischen Fahrrad vertraut machen.

Informationen gibt es bei Herrn Thelen unter Telefonnummer 02421/9495-314.