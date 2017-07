9. Indemann-Cup im Indeland Letzte Aktualisierung: 30. Juli 2017, 12:42 Uhr

Inden/Altdorf. Der FC Inden/Altdorf 09/21 e.V. startet am Freitag, 4. August, seine diesjährige Sportwoche. Bis Sonntag, den 13. August 2017, dreht sich an zwei langen Wochenenden auf unserer Sportanlage an der Merödgener Str. wieder alles um das runde Leder.