Düren.

Dieses Schicksal teilen sich Günter und Inge Dieterich mit Tausenden und Abertausenden Menschen aus Mitteldeutschland und den deutschen Ostgebieten in der Nachkriegszeit: Sie verloren durch Vertreibung und Flucht ihre Heimat, fanden aber dann im Westen eine neue. Nun feierten die beiden in ihrer Wohnung an der Blumenthalstraße das seltene Fest der „Eisernen Hochzeit“.