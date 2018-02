Düren/Langerwehe.

Die Aussagen von Langerwehes Bürgermeister Heinrich Göbbels (CDU) und Dirk Schneemann von der Bezirksregierung in Köln sind – zumindest teilweise – widersprüchlich: Klar ist, dass Langerwehe in Kooperation mit RWE ein neun Hektar großes Gewerbegebiet (siedlungsnah, also nicht unmittelbar an der Autobahn 4) realisieren kann. Dafür gibt es die entsprechende Genehmigung.