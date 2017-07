600 Euro Strafe für gestohlene Ware im Wert von drei Euro

Düren. Bei näherer Betrachtung ist der Besuch eines Discount-Marktes in der Innenstadt für einen 35 Jahre alten Mann und seine Lebensgefährtin aus Düren ziemlich teuer geworden.

Er hatte am 11. Januar das Geschäft kurz vor 9 Uhr betreten und zwei Flaschen Alkopops sowie eine Packung Kekse mitgehen lassen, ohne die Waren an der Kasse zu bezahlen. Dies gab er vor dem Schöffengericht, vor dem er sich zu verantworten hatte, unumwunden zu. Der Wert der damaligen Beute betrug 3,07 Euro – die jetzige Strafe dagegen 30 Tagessätze zu je zehn Euro, also insgesamt 300 Euro.

Dabei hatte der Angeklagte noch Glück, denn die Staatsanwaltschaft hatte ihn wegen Räuberischen Diebstahls angeklagt. Dies wiederum hätte eine empfindliche Freiheitsstrafe – mindestens sechs Monate bis zu fünf Jahren – zur Folge gehabt. Bereits bei der Beweisaufnahme deutete die Vorsitzende Richterin Verena Neft an, dass nach den Aussagen der Zeugen eher von einem einfachen Diebstahl geringwertiger Sachen auszugehen sei.

Kein räuberischer Akt

Als der Täter von einem Mitarbeiter des Verbrauchermarktes festgehalten worden war, habe er sich zu der Tat bekannt, sich allerdings nicht in das Geschäft zurückbringen lassen, sondern draußen auf die Polizei warten wollen. Überhaupt erfülle sein Verhalten nach Ansicht des Gerichts nicht die Tatmerkmale eines Räuberischen Diebstahls.

Ebenfalls auf der Anklagebank saß die 44-jährige Lebensgefährtin des Angeklagten. Schnell stellte sich heraus, dass sie erst von dem Diebstahl erfahren hatte, nachdem ihr Freund das Geschäft verlassen hatte. Aber auch sie wurde vom Gericht zu 30 Tagessätzen zu zehn Euro verurteilt, und zwar wegen fahrlässiger Körperverletzung: Als der Mitarbeiter ihren Freund festhalten und ins Geschäft zurückbringen wollte, habe sie sich so heftig eingemischt und dazwischen gestellt, dass alle Drei zu Boden gegangen seien und sich der Kaufmann Prellungen an der Hüfte zugezogen hatte.

Am Rande wurde deutlich, dass das Paar zur Tatzeit offensichtlich unter Drogeneinfluss gestanden hatte. Nach der Urteilsbegründung verzichteten alle Prozessbeteiligten auf Rechtsmittel, so dass das Urteil rechtskräftig wurde.