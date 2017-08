Aachen/Kreuzau.

Anis A. (30) kam 2015 als Flüchtling über die Balkanroute aus Algerien nach Deutschland und landete nach einige Irrungen und Wirrungen im Asylbewerberheim in Kreuzau-Boich. Jetzt muss er sich wegen schwerer Brandstiftung, Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung vor der 1. Großen Strafkammer am Aachener Landgericht verantworten, weil die Unterkunft abends am 18. März dieses Jahres in Flammen aufging.