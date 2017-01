Düren.

Das 24-Stunden-Rennen in Dubai hat sich seit der Premiere 2006 längst zu den Klassikern und dem ersten internationalen Rennen eines jeden Jahres für GT-Fahrzeuge und Tourenwagen etabliert. Nächste Woche wird bei der Hatz zweimal rund um die Uhr ein Teilnehmerfeld mit knapp 100 Autos an den Start am arabischen Golf gehen – ein neuer Rekord. Mit dabei: Jochen Krumbach aus Langerwehe.