Düren.

Einige der kleinen „Kreismäuse“ legten beim Spatenstich für die neue Kita an der Marienstraße selbst Hand an. Bestens ausgestattet mit Helm und Plastikschaufel taten sie es Landrat Wolfgang Spelthahn und Dürens Bürgermeister Paul Larue (beide CDU) am Freitagmittag gleich und gaben den symbolischen Startschuss zum Bau des viergeschossigen Gebäudes, das wie größtenteils auch das nahe Bismarck-Quartier vom Euskirchener Investor Georg Schmiedel und seiner Firma F & S concept errichtet wird.