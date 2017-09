Düren.

An der Feuerwehr ging’s rund: Beim „1. Stuntscooter Contest in Düren“ im Skatepark an der Brüsseler Straße zeigten die Jugendlichen ihre besten Kunststücke auf den kleinen Rollen. Das Sportgerät wird immer beliebter, und nachdem es seit Jahren schon Skateboardcontests in jedem Skatepark gibt, standen nun auch die jungen Artisten dieser Sportart im Mittelpunkt.