Düren - 1. FC Düren: Leiter der Seniorenabteilung legen ihre Ämter nieder

Düren.

Der 1. FC Düren hat am Sonntag bekanntgegeben, dass sechs „verdiente Mitglieder“ ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Seniorenabteilung beendet haben. Zu diesem Schritt hatten sich die sechs bereits am Donnerstag entschieden – nach einer Sitzung des Präsidiums am Mittwochabend. Grund sind „generell unterschiedliche Auffassungen“ über die Einstellung eines Sportdirektors und dessen Kompetenzen.