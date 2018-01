Düren - 1. FC Düren entscheidet über Fusion mit GFC 99

Düren.

Das Präsidium des 1. FC Düren entscheidet am Donnerstag seinerseits über die Fusion mit der Senioren-Fußballabteilung des GFC Düren 99. Die vermutlich letzten wegweisenden Gespräche mit dem Landesligisten und seinen zwei weiteren Herrenteams seien am Samstag erneut sehr positiv verlaufen, sagte am Montag FCD-Präsident und Landrat Wolfgang Spelthahn: „Aus meiner Sicht spricht alles dafür, dass das Präsidium alles absegnen wird. Wir sind bereit.“