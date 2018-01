Aachen. Nicht zum ersten Mal hatte der Verein „Kurdisches Volkshaus Aachen“ zu einer Demo gegen die Politik der türkischen Regierung aufgerufen. Zumeist gehen diese völlig friedlich vonstatten. Am Dienstag änderte sich das zumindest ansatzweise, als zum Protest gegen „den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei auf die Region Afrin in Nord-Syrien“ aufgerufen war.

An der Peterstraße wollten Personen die Demo stören. Die Polizei nahm zwei Männer vorübergehend in Gewahrsam. Die Zwischenfälle seien jedoch „nichts Dramatisches“ gewesen, hieß es auf der Leitstelle.

Über die Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt. Am Elisenbrunnen gab es eine Schlusskundgebung. In diesem Rahmen ging eine Fensterscheibe zu Bruch. Nähere Informationen gab es auch dazu am Dienstag noch nicht.