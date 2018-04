Aachen - Zweiter Warnstreik-Tag: Rund 600 Komba-Mitglieder auf dem Weg nach Bonn

Aachen. Nachdem am Dienstag bereits an vielen Stellen in Aachen Türen öffentlicher Einrichtungen geschlossen blieben, ging der Warnstreik am Mittwoch in die nächste Runde. Aus der Region fuhren rund 600 Mitglieder der Gewerkschaft Komba am Mittwochmorgen unter anderem vom Aachener Hauptbahnhof und dem Friedhof Hüls zur zentralen Kundgebung nach Bonn.

In Aachen kam es erneut zu Einschränkungen in zahlreichen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Neben der Kernverwaltung waren auch Teile des Aachener Stadtbetriebs, verschiedene Kindertagesstätten, eine offene Ganztagsschulen sowie zwei Schwimmhallen betroffen.

Dirk Schröders, örtlicher Streikleiter in Aachen, blickte am Mittwoch zufrieden auf die Aktionen im Rahmen der laufenden Einkommensrunde: „Die hohe Streikbereitschaft der Komba-Mitglieder an beiden Streiktagen ist bemerkenswert, aber auch notwendig, um den berechtigten Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Wir werden am Mittwoch ein deutliches und hoffentlich abschließendes Zeichen setzen, damit mit den Arbeitgebervertretern am vorläufig letzten Verhandlungswochenende ein gutes Tarifergebnis für alle Beteiligten erreicht wird. Wenn nicht, werden weitere Aktionen folgen!“