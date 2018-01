Aachen - Zweiter Brand in einer Woche: Feuer in der Elsassstraße

Aachen. Erneuter Feuerwehreinsatz im Aachener Osten: Wegen eines Brandes in einem Wohnhaus in der Elsassstraße rückte gegen 11.30 Uhr die Feuerwehr an. Mehrere Hausbewohner, die sich beim Ausbruch des Feuers im Gebäude befanden, konnten sich ins Freie retten.

Gleich mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle der Feuerwehr am Donnerstagvormittag gegen 11.25 Uhr starke Rauchentwicklung im Bereich von Schleswigstraße und Elsassstraße. Löschzug 1 rückte aus.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Feuer in einer Wohnung im zweiten Stock im Anbau des Gebäudes ausgebrochen war und auf das Dach übergegriffen hatte.

Es war nicht auszuschließen, dass sich noch Personen im Gebäude befanden. Aus diesem Grund wurden der Löschzug 3 der Berufsfeuerwehr, der Löschzug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der städtischen Rettungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt. Die Wehrleute kontrollierten unter Atemschutz das Gebäude vollständig, Personen wurden aber nicht mehr angetroffen.

Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr Florian Troschke wurde niemand verletzt. Die wenigen Menschen, die noch im Haus waren, seien eigenständig ins Freie gekommen.

Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht, dafür mussten die Einsatzkräfte allerdings Teile des Dachstuhls öffnen. Der Bereich um die Elsassstraße wurde während der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr suchte am Mittag nach weiteren Glutnestern und belüftete die Räume. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren 42 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 15 Fahrzeugen. Die Maßnahmen waren um 13.20 Uhr beendet. Die Löschzüge Laurensberg und Haaren wurden zusätzlich zeitweise in Bereitstellung versetzt.





Erst zwei Tage zuvor hatte es in unmittelbarer Nähe am Adalberststeinweg einen Großeinsatz gegeben: Beim Brand eines Mehrfamilienhauses an der Ecke zur Bismarckstraße konnten über 60 Brandschützer und etliche Polizisten am späten Dienstagabend eingeschlossene Hausbewohner mit Drehleitern und in Schutzanzügen aus dem Gebäude retten.

