Zwei Verkehrsunfälle mit betrunkenen Autofahrern Letzte Aktualisierung: 22. Januar 2017, 12:07 Uhr

Aachen. In der Städteregion Aachen haben sich am Samstag zwei schwere Verkehrsunfälle ereignet. In beiden Fällen hatten die Autofahrer Alkohol im Blut.