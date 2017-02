Zwei Ratsausschüsse tagen in dieser Woche

Aachen. Mit nur zwei Sitzungen gestaltet sich der kommunalpolitische Sitzungskalender der kommenden Woche eher übersichtlich.

Ab 17 Uhr tagt am Dienstag der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss im Sitzungssaal 170 des Verwaltungsgebäudes Marschiertor an der Lagerhausstraße.

Themen im öffentlichen Teil sind der aktuelle Sachstand bei der Wohnraumschutzsatzung, ein Antrag zur die Bodenvorratspolitik und einer zur Präzisierung der Quote für öffentlich geförderten Wohnungsbau in Aachen. Am Donnerstag, 16. Februar, tagt um 17 Uhr ebenfalls im Sitzungssaal 170 des Verwaltungsgebäudes Marschiertor der Mobilitätsausschuss.

Er behandelt unter anderem die Evaluierung der Verkehrssituation am „Aquis Plaza“, die wegweisende Beschilderung des Radverkehrsnetzes der Stadt Aachen oder den Baubeschluss für die Erneuerung des Gasborn nach den Stawag-Maßnahmen. Interessierte sind zu den öffentlichen Beratungen willkommen. Alle Termine, Tagesordnungspunkte und die öffentlichen Sitzungsunterlagen findet man im Ratsinformationssystem der Stadt Aachen unter www.aachen.de.