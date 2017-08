Zwei mutige Zeugen stellen Ladendieb

Aachen.

Dank zweier Zeugen hat die Aachener Polizei am Dienstag einen Ladendieb stellen können. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Frau gegen 11.30 Uhr in einem Schmuckgeschäft auf der Peterstraße beobachtet, wie ein 55-jähriger Mann in die Auslage griff und mehrere Schmuckstücke einsteckte.