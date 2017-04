Zusätzlicher Wohnraum am Rande des Vennbahnweges Von: Peter Langohr

Brand. Im Areal zwischen Vennbahnweg, Rombachstraße, der rückwärtigen Bebauung an der Ringstraße und gewerblich genutzten Bauten am Wolferskaulwinkel soll in absehbarer Zeit Wohnbebauung entstehen.