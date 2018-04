Aachen - Zukunft der Bahnhofsmission vorerst gesichert: Spender gesucht

Samstag: Einladung zum Blick hinter die Kulissen

Am kommenden Samstag, 21. April, findet der Tag der Bahnhofsmission unter dem Motto „Menschen bewegen – Bahnhofsmission“ statt. Von 12 bis 15 Uhr laden die Akteure der Einrichtung in der Bahnhofsmission (Gleis 1 am Aachener Hauptbahnhof) Interessierte ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich ein umfangreiches Bild ihrer Arbeit zu machen.

Wer die Aachener Bahnhofsmission unterstützen möchte, kann Geld spenden – an In Via Aachen: IBAN: DE04 3905 0000 0047 2883 03, oder an Wabe e.V.: IBAN: 3905 0000 0001 3177 00.