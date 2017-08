Aachen.

Das Geständnis, das der heute 17-jährige Mariusz K. vor der 7. Großen Jugendkammer am Aachener Landgericht abgelegt habe, das reiche ihr in Sachen „Einsicht und Reue“ überhaupt nicht. Staatsanwältin Melissa Hilger, die das in ihrem Plädoyer formulierte, war trotz eines einigermaßen positiven Gutachtens der Jugendgerichtshilfe nicht von der Einsichtsfähigkeit des jungen Angeklagten überzeugt.