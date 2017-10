Weitere Infos für einen Besuch des Zollmuseums

Wer sich für die Zollgeschichte vom Altertum bis in die Neuzeit interessiert, der ist im Zollmuseum Friedrichs, Horbacher Straße 497, an der richtigen Adresse. Dort werden auf 800 Quadratmetern rund 3000 Exponate präsentiert. Vor dem Museum stehen genügend Parkplätze zur Verfügung. Die „Haltestelle Zollmuseum“ wird mit Linie 44 ab Hauptbahnhof angefahren. Gruppen-Führungen (bis circa 20 Personen) sind nach Absprache unter 0241/9970615 an allen Tagen möglich.

Der Eintritt einschließlich Führung kostet pro Gruppe werktags 30 Euro, an Sonn- und Feiertagen 40 Euro. Schülergruppen aus der Städteregion haben freien Eintritt. Für Einzelpersonen und Familien finden am ersten und dritten Sonntag im Monat kostenlose Führungen statt – hier ist spätestens samstags zuvor eine Anmeldung erforderlich.