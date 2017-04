Aachen.

„Eins! Zwei! Drei! – Zieh!“, „One! Two! Three – Pull!“, ruft der Zeltleiter den Männern zu. Mit vereinter Kraft ziehen sie am Seil, das von der riesigen blauen Plane schräg hinunter zum Boden führt. Mit schnellen Bewegungen wird das Tauende um einen großen Eisenstab geschlungen. So arbeiten sich die knapp 30 Männer weiter am Zelt vor, stemmen massive Stangen unter den Rand der Plane und hieven schließlich gemeinsam das weiße Vordach hoch.