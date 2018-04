Aachen.

Einem nackten Mann in die Tasche zu greifen, ist schwierig. So in etwa stellt sich das dar, was die Politik jüngst mehrheitlich dem Stadttheater zur Aufgabe gemacht hat. Der städtische Eigenbetrieb soll deutlich mehr als bisher zu seiner Finanzierung beitragen – statt bisher etwa 13 demnächst 16 Prozent.