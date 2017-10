Ein ganzes Bündel an Unterlagen

Die neue „Zeelink“-Pipeline wird über 215 Kilometer von Lichtenbusch/Eynatten in Richtung Niederrhein und von dort bis Legden im Münsterland führen. Im Bundesnetzplan hat die Leitung hohe Priorität. Sie ist nötig, weil die Vorräte des sogenannten L-Gases bis 2030 um 90 Prozent schwinden.

Mit diesem Gas werden derzeit noch sechs Millionen Haushalte versorgt. Diese Gebiete werden auf H-Gas umgestellt. Beide Gasarten unterscheiden sich in ihrem Methangehalt und Brennwert. (Low caloric bzw. High caloric). „Zeelink“ wird H-Gas in bisherige L-Gas-Gebiete transportieren. In Aachen selber hat die Umstellung schon vor Jahren stattgefunden.

Zum Bau der Pipeline wird auf freier Flur ein 34 Meter breiter „Arbeitsstreifen“ benötigt (Foto: imago), im Wald ist es etwas weniger. Sind die Arbeiten erledigt, bleibt ein zehn Meter breiter Schutzstreifen, auf dem zum Beispiel nicht mehr gebaut werden darf.

Wenn man sich die Planungsunterlagen, die man sich derzeit im Planfeststellungsverfahren anschauen kann, komplett durchlesen will, sollte man Zeit mitbringen. Es handelt sich um mehrere hundert Einzelunterlagen zu Trasse, Bauwerken, Wasserrecht und vielem mehr.

Die Unterlagen liegen bis zum 17. Oktober bei der Stadt aus: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen, Lagerhausstraße 20, 4. Etage, Zimmer 400 (montags bis donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr, mittwochs bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Man findet sie auf der Seite der Bezirksregierung im Internet.

Jeder, dessen Belange durch das Projekt berührt werden, kann bis zum 2. November bei der Bezirksregierung oder der Stadt geltend machen.