Aachen.

Schmatzen, nuckeln, kuscheln – das ist der Stoff, aus dem Streifen voller Liebe gedreht werden. Wie im Film. In diesem Fall für ein Zebra-Fohlen. Die zierliche „Hope“ – so haben die Pfleger die Kleine inzwischen getauft – kam erst vor wenigen Wochen, am 27. April, auf die Welt. Voller Hoffnung.