Aachen.

Yunus Emre ist ein mystischer Dichter aus dem 13. Jahrhundert, der Werke bereits damals in türkischer Sprache verfasst hat. In der Türkei sind seine Gedichte fester Bestandteil des Schulalltags in der Oberstufe. Yunus Emre ist aber auch der Namensgeber der Ditib-Moschee im Ostviertel.